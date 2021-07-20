Ростов-на-Дону, 20 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Ростовские энергетики в связи с установившейся жаркой погодой перешли в режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в филиале «Ростовэнерго».

matuska Кондиционеры

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В случае необходимости к ликвидации аварийных ситуаций будут привлечены 237 бригад, 1 416 человек производственного персонала, более 500 единиц спецтехники, 54 резервных источника электроснабжения.

Стоит отметить, что массовое использование кондиционеров и слит-систем стало причиной перебоев с подачей электричества в жилые дома. Из-за перегрузки оборудования в ночь на 20 июля произошли отключения света.