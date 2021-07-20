Воронеж, 20 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Заместитель командира полка по военно-политической работе полковник Евгений Уткин уволен после тройного убийства на воронежском аэродроме «Балтимор» в ноябре 2020 года с формулировкой за «самоустранение от военно-политической подготовки». Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

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По данным издания, 8 декабря 2020 года министр обороны Сергей Шойгу издал приказ для служебного пользования, в котором говорилось о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности, в частности, о досрочном увольнении «в связи с невыполнением условий контракта» заместителя командира полка по военно-политической работе полковника Уткина. Ещё один приказ Шойгу, в котором было увольнение было сформулировано официально, был выпущен 26 декабря 2020 года.

Евгений Уткин через суд пытался обжаловать приказы и восстановиться в должности, однако ему это не удалось. По данным издания, Уткин занимал должность заместителя командира по работе с личным составом около десяти лет, он получил за это время 14 взысканий, однако они были сняты ранее, до его назначения начальником нештатной группы «профессионального психологического отбора». Сам Уткин в суде заявил, что за период службы не допускал грубых дисциплинарных проступков, а также отметил, что разбирательство после гибели военнослужащих было проведено неполно, всего лишь за два дня и без учета его мнения. Он подчеркнул, что в совершении преступления виновны «подчиненные нижестоящие командиры подразделений и начальники, психологи, которые неправильно организовали психологическую работу», а также вышестоящее командование. Адвокат Уткина Виктория Дорофеева подчеркнула, что вывод о необходимости увольнения противоречит положительной характеристике полковника.

Однако Воронежский гарнизонный суд, а затем Второй Западный окружной военный суд поддержали позицию Министерства обороны. Адвокат Уткина намерена обжаловать решения в кассационной инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в убийстве трёх человек на воронежском аэродроме «Балтимор» обвиняется Антон Макаров, солдат-срочник. Следствие полагает, что утром 9 ноября 2020 года призывник напал с топором на майора и смертельно ранил его, а затем застрелил двух и ранил ещё одного сослуживца. После этого он скрылся, поиски его велись несколько часов. Задержали Макарова уже в Воронежской области, он направлялся к своим родным в соседнюю Орловскую область. От показаний Макаров отказался. В настоящее время Макаров проходит лечение в психоневрологическом диспансере в поселке Орловка Хохольского района Воронежской области.