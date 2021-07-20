Брянск, 20 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Брянской области 20 июля выявили 310 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано шесть летальных исходов. Вакцинацию от COVID-19 прошли более 262 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области коронавирус подтверждён у 50 937 жителей. Выздоровел 46 201 человек, в том числе 143 — выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 694 пациента.

Прививку от коронавирусной инфекции сделали 262 018 жителей Брянской области.