Берлин, 20 июля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Роста числа заразившихся коронавирусом из-за произошедшего на западе ФРГ в результате сильных ливней наводнения опасаются власти федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия, в наибольшей степени пострадавших от разгула стихии. Об этом 20 июля сообщает редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Hans Наводнение

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«В настоящее время многие люди собираются вместе на очень ограниченном пространстве, чтобы преодолеть кризис. Теперь мы должны быть осторожны, чтобы борьба с бедствием не превратилась в событие большего масштаб», — заявил представитель правительства Рейнланд-Пфальца Давид Фрайхель.

В то же время, он уточнил, что в результате стихийного бедствия многие жители региона страны понесли серьезные потери.

«В данный момент они думают, о чем угодно, только не о маске», — добавил Фрайхель.

Также указывается, что в связи с этим минздрав ФРГ по согласованию с властями пострадавших от наводнения федеральных земель готовит специальную кампанию по вакцинации от COVID-19 населения в зонах бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля стало известно, что общее число погибших в результате вызванного сильными ливнями наводнения на западе Германии достигло 163.