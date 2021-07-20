Ташкент, 20 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Узбекистане ограничили численность гостей на свадьбах из-за обострения ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Ограничение вводится с 20 июля 2021 года. При проведении семейных торжеств в свадебных залах, ресторанах и других закрытых помещениях численность участников не может превышать 50 человек.

В торжествах могут участвовать близкие родственники, проживающие на территории одного района. Число гостей свадьбы на открытом воздухе может достигать 100 человек.

Напомним, с 20 июля в Узбекистане вводится ограничение на работу объектов общественного питания. Кафе и рестораны могут работать только с 8:00 до 20:00.