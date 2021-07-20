Москва, 20 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Исследования показывают, что в России большинство граждан оценивают экономическую ситуацию пессимистически. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Духон. Так она прокомментировала итоги исследования NielsenIQ, которое показало, что жители РФ сокращают свои расходы и активно экономят чуть ли не на всём.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

По словам Духон, выводы NielsenIQ очень сильно коррелируют с выводами, которые можно сделать в связи с публикацией результатов обследования Росстата о потребительских ожиданиях населения.

«В начале июля Росстат опубликовал результаты очередного наблюдения об изменениях индекса потребительской уверенности, который рассчитывается как среднее значение пяти индексов: произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в России, благоприятности условий для крупных покупок, — сказала экономист. — Трудно говорить о росте оптимизма среди населения. Значения индекса показывают, что пессимистов в стране большинство. Потребительские ожидания, конечно, стали несколько позитивнее. Так, например, доля населения, считающая свое положение средним, выросла до 67,1%. Однако такой позитивной динамики нет в самооценке населения, которое может описать свое материальное положение как хорошее и очень хорошее».

Также, как уточнила Духон, большинство населения не испытывают оптимизма, говоря о возможности крупных покупок.

«40% опрошенных говорят, что плюсов и минусов одинаково, а 32,9% вообще считают, что условия «скорее неблагоприятные, чем благоприятные», — сказала экономист. — Большая часть населения ожидает роста цен — значительного 56,5% и незначительного роста ожидает 34,3% населения. То есть фактически все опрошенные ждут обесценивания своих доходов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что пандемия вынудила граждан РФ отказаться от потребительской модели поведения и использовать сберегательную.