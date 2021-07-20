Вашингтон, 20 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась с просьбой к властям США усилить санкции в отношении Белоруссии. Она заявила об этом 19 июля в интервью телеканалу CNN после встречи с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тихановская

Как указала белорусская оппозиционерка, с американской стороны в скором времени «последуют решительные действия».

При этом Тихановская не уточнила, что именно она имеет ввиду, однако подчеркнула, что «попросила США не стесняться вводить санкции против режима».

«Это может быть болезненным в краткосрочной перспективе, но люди сейчас страдают из-за режима, не из-за санкций», — считает бывший кандидат в белорусские президенты.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что представители белорусской оппозиции смогут победить в республике с помощью президента СШАДжо Байдена.