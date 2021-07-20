Пекин, 20 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Пекинская метеорологическая обсерватория объявила 18 июля оранжевый уровень предупреждения о грозах после того, ливни мощностью более 150 мм осадков обрушились на китайскую столицу, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

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Горные районы при этом подвержены риску вторичных бедствий, таких как наводнения и сход горных потоков, в то время как в низменных городских районах ожидается подтопление сообщили в обсерватории. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, при этом красный цвет отражает наиболее серьезный уровень угрозы, а за ним следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.

Некоторые живописные места Пекина, в том числе парк Ароматных холмов, Пекинский ботанический сад и участок Великой китайской стены в Мутяньюй, были временно закрыты для посещений. Станция метро Цзиньаньцяо также была закрыта из-за затопления.

Несколько участков дорог в районе Фаншань были разрушены из-за вызванных дождем оползней, в то время как шесть железнодорожных мостов в районах Шицзиншань, Чанпин, Фэнтай и Ментоугоу были закрыты из-за наводнения. Власти проводят экстренные мероприяитя.

Муниципальное бюро по водным вопросам активировало чрезвычайное реагирование на наводнения IV уровня, самый низкий уровень по четырехуровневой шкале. Было мобилизовано 8000 человек и три группы по чрезвычайному мониторингу и отчетности для подготовки к борьбе с наводнениями.

Компания Beijing Drainage Group Co., Ltd., являющаяся оператором городской дренажной системы, также усилила свои аварийно-спасательные возможности, обеспечив готовность 2907 сотрудников по борьбе с наводнениями.