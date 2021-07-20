Москва, 20 июля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Никаких правовых последствий инициатива ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показателям иметь не будет, уверен депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Ещё до рассмотрения Минюстом, совершенно очевидно, что никаких правовых последствий эта «художественная самодеятельность» иметь не будет», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

По его мнению, такие пропагандистски скроенные «новости» имеют своей целью «любым путем мотивировать граждан пойти на вакцинацию, даже путем угроз и шантажа».

В этой связи парламентарий напомнил о призыве лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Сам Жириновский на днях неумно пригрозил всем «отказникам», что новая Дума непременно осенью примет закон об уголовной ответственности и они отправятся в тюрьму. Где страна найдёт такое количество тюрем для доброй половины населения, сын юриста уточнять не стал», — отметил Лысаков.

«Если Кремль не поймёт, что воевать со своим народом таким вот вышеописанным образом — это путь в тупик, в полную политическую турбулентность… то через пару месяцев он увидит не только большие сюрпризы по итогам голосования (хотя они и так зреют), но и, по факту, клочья общественного договора, только-только слабо зажившего после рискованного повышения пенсионного возраста», — заключил Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров считает необходимым ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям.