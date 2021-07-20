Москва, 20 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500 прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Militaryarms.ru ЗРС С-500 «Прометей»

Проведены испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. «По данным средств объективного контроля, цель поражена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время испытания были подтверждены тактико-технические характеристики и высокая надежность зенитной ракетной системы. После испытаний первые системы С-500 поступят в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая президент России Владимир Путин, выступая на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса, заявил о завершении испытания зенитной ракетной системы С-500.

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