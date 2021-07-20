Симферополь, 20 июля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Евгений Рукавишников покинет должность министра топлива и энергетики Крыма, об этом в соцсетях сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Александрович Рукавишников принял решение об увольнении по собственному желанию. Он покинет свой пост после выхода из отпуска», — говорится в сообщении.

Евгений Рукавишников был назначен на должность министра топлива и энергетики Крыма в декабре 2019 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 июля стало известно об увольнении министра экологии Крыма Геннадия Нараева.