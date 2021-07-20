Москва, 20 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением о введении ответственности за призывы к отказу от вакцинации от COVID-19 по немедицинским показаниям. Об этом 20 июля говорится в его письме на имя главы Минюста РФ Константина Чуйченко, которое приводит RT.

Yarregion.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут — трансляция»

По словам общественника, часть российского общества отказывается от прививок от нового заболевания и пропагандирует домыслы о «вреде» вакцин.

При этом Петров указал, что, как он считает, новости о воспроизводящих эти домыслы и призывающих не вакцинироваться медицинских работниках «вдвойне обескураживают».

Также он добавил, что в России даже появился чёрный рынок продажи сертификатов и QR-кодов о прохождении вакцинации.

«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», — говорится в письме.

Кроме того, Петров высказал мнение, что такого рода меры повысят отношение населения РФ к вакцинации и приведут к искоренению «недопустимых явлений» в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля доктор медицинских наук, профессор, иммунолог Галина Кирилличева заявила, что сплошная вакцинация, которую проводят сейчас в России, наносит вред людям, обладающим сопротивляемостью к коронавирусу.