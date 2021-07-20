Джакарта, 20 июля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Волонтеры целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии распространили 175 000 защитных масок в нескольких жизненно важных районах «красной» зоны, чтобы предотвратить передачу коронавируса во время серии мероприятий по случаю празднования Курбан-байрам, сообщает Antara.

(сс) muhammad adil Женщины в масках. Индонезия

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«Нам хорошо известно о росте числа случаев заражения коронавирусом и росте числа смертей от COVID-19, поэтому волонтеры помогают преодолеть пандемию, проводя подобные акции», — заявил председатель группы волонтеров.

Медицинские маски раздавали в местах с повышенным уровнем скопления людей, которые могут игнорировать протоколы здравоохранения, а именно уличные торговцы, водители мототакси и общественного транспорта, дети.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии отметило, что в стране зарегистрировали 824 случая мутаций коронавируса.