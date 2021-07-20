Орел, 20 июля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Дотация в сумме один миллиард рублей выделена Орловской области на осуществление мер по обеспечению сбалансированности регионального бюджета, написал в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Клычков

«В 2017 году, когда я был назначен врио губернатора Орловской области, дефицит бюджета города Орла превышал один миллиард рублей, иными словами расходные обязательства значительно превышали доходы областной столицы. Долги наращивались с 2014 года и постепенно лишь увеличивались (с 430 млн рублей в 2015 году до 1037,5 млн рублей — 2017 году)», — напомнил Клычков.

Он пояснил, что рост долговых обязательств был связан с объективными причинами, в частности, реализацией майских указов, решением «социальных задач».

«Ситуация с бюджетом города Орла дошла до критического состояния в связи с накопленными просроченными кредиторскими задолженностями. Длительное время мы пытались решить эту проблему, включая ресурсы областного бюджета, обращались в правительство РФ. В последние полгода многократно ездил в правительство РФ, доказывал свою позицию в самых разных инстанциях, убеждая, что без поддержки извне региону и его областной столице не стабилизировать ситуацию с бюджетом Орла и ряда муниципалитетов будет. Было много дискуссий, аналитики, расчетов, обоснований, каждая рабочая встреча — новый уровень дискуссии и убеждения. В ходе последней командировки в Москву неделю назад удалось отстоять свою позицию и доказать потребность Орловской области в субсидии», — написал Клычков.

Деньги, написал глава региона, планируется направить на погашение долгов бюджета Орла, в том числе — школ, детсадов, МУПов, и других муниципальных образований.

Как отмечает ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, госдолг Орловской области на 1 июня 2021 года составляет 19 млрд 528 млн рублей, на 1 июля госдолг Орла, согласно данным на сайте администрации города — 2 млрд 570 млн рублей.

Добавим, что ранее городские власти неоднократно обращались к главе региона, областным депутатам с просьбой увеличить долю областного центра в получении доходов от НДФЛ до 15% (с 2014 года она была снижена с 10% до 5%) — в целях решения вопроса с долгами. Однако областные власти на встречу городу не пошли.