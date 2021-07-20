Джакарта, 20 июля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что в стране зарегистрировали 824 случая мутаций коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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В настоящее время в Индонезии уже есть штаммы B117, B1351, B1617.

Согласно данным министерства, в Индонезии выявлено 55 случаев заражения британским альфа-штаммом коронавируса (B117), 10 случаев заражения южноафриканским штаммом B1351 и 759 случаев заражения индийским штаммом B1617, известным также как «дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия унесла жизни 74 920 жителей Индонезии.

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