Екатеринбург, 20 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Больница № 40 в Екатеринбурге получит ещё шесть аппаратов ИВЛ. Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок.

Kkbo1.ru Аппараты ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

На оборудование готовы потратить до 19,5 млн рублей. Итоги конкурса подведут 6 августа 2021 года, и в течение пяти дней аппараты должны передать больнице.

В Свердловской области увеличивается число ковид-пациентов с кислородным голоданием, ранее сообщал министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 101 тыс. случаев заражения коронавирусом.