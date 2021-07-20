Москва, 20 июля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Безопасность, отсутствие побочных эффектов, простота производства и транспортировки являются преимуществами российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», заявил профессор вирусологии Университета Квинсленда Александр Хромых.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'»

«Одним из преимуществ пептидных вакцин является их безопасность и низкая реактогенность, — сказал он РИА Новости. — Безопасность этой вакцины и отсутствие побочных эффектов является серьезным преимуществом для стариков и людей с ослабленным иммунитетом и разными иммунодефицитными заболеваниями».

Он также добавил, что дополнительными преимуществами вакцины являются простота производства, а также удобные способы хранения и транспортировки.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало июля, в России произведено более 3,4 миллиона доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», со складов было отгружено более 2,4 миллиона доз.

По данным Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», препаратом «ЭпиВакКорона» в России вакцинировались более миллиона человек.

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