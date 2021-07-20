Копенгаген, 20 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Свой визит на Олимпийские игры в Токио отменил кронпринц Дании Фредерик из-за того, что он контактировал с носителем коронавируса. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба датского королевского дворца.

Sam Олимпийский флаг

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Отмечается, что такое решение приятно в соответствии с правилами японской стороны, ужесточившей требования по въезду на свою территорию. Кроме того, в сообщении подчеркивается Фредерик полностью привит от COVID-19, но следует рекомендациям врачей и проходит тестирование на коронавирус. Визит кронпринц был продлиться с 19 по 26 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что первая леди США Джилл Байден не планирует отказываться от поездки на церемонию открытия летней Олимпиады в Токио, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции среди участников и организаторов мероприятия.