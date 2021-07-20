Астана, 20 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с праздником Курбай айт (Курбан-байрам), сообщили 20 июля в пресс-службе главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан байрам

«Ислам, тесно вплетенный в наши традиции, — одна из главных ценностей, способствующих усилению духовного единства страны», — отметил казахстанский лидер.

Он добавил, что Курбай-байрам призывает к сплоченности и солидарности, а также укрепляет дружбу и согласие в обществе. Токаев напомнил, что в дни праздника мусульмане совершают жертвоприношения, помогают обездоленным, заботятся о нуждающихся.

Отметим, 20 июля в Казахстане объявлен выходным днем в честь Курбан-байрам.