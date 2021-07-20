Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Ответственность за призыв к отказу от прохождения вакцинации от COVID-19 по немедицинским показаниям предложил ввести первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Об этом 20 июля говорится в его письме на имя главы Минюста РФ Константина Чуйченко, которое приводит RT.

Kraszdrav.ru Вакцинация

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Как отмечает Петров, некоторые жители РФ пропагандируют домыслы о вреде вакцин и потому отказываются прививаться от COVID-19, и, по словам общественника, его «вдвойне обескураживают» новости о медицинских работниках, также выступающих против вакцинации.

При этом он добавил, что в России даже создался черный рынок продажи сертификатов и QR-кодов о вакцинации.

«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», — говорится в письме.

Также Петров добавил, что, как он считает, такого рода меры повысят ответственность населения к процессу вакцинации от COVID-19 и будут способствовать искоренению «недопустимых явлений» в стране.

Отметим, по состоянию на 19 июля в РФ было выявлено за сутки 24 633 носителя коронавируса, в результате чего их общее число за все время пандемии достигло 5 982 766.