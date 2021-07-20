Веллингтон, 20 июля, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили шесть носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что все случаи связаны с возвращением на родину граждан Новой Зеландии. По данным ведомства, трое зараженных были выявлены на грузовом судне Mattina, которое проходит карантин на рейде. Остальные трое инфицированных прибыли из Фиджи и Южной Кореи. Случаев локального распространения инфекции в стране не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 51 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на новозеландской территории выявили 2466 носителей SARS-CoV-2.