Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 07:51 — ИА Регнум. За время кампании по массовой вакцинации от коронавируса в Петербурге хотя бы первую часть двухкомпонентной прививки сделали 1 183 773 человека, из них 819 039 человек полностью завершили цикл вакцинации, сообщили в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТЦ Петербурга

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Как отмечает ИА REGNUM, по отношению к численности всего постоянного населения Петербурга доля первично привитых составляет 22%, доля завершивших вакцинацию — чуть более 15%. Поскольку вакцинация от коронавируса пока разрешена только совершеннолетним, процент привитого взрослого населения больше указанных величин.

Продолжается в Петербурге и повторная вакцинация. Первично ревакцинировано уже 437 человек.

Запас вакцины в городе — 94 612 комплектов доз. В Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 37 мобильных пунктов вакцинации.