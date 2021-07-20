Осло, , 07:27 — REGNUM Китайские хакеры ответственны за кибератаку на сети норвежского парламента в марте 2021 года. Об этом 19 июля сообщило издание Norway Today со ссылкой на министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, указанную версию поддерживают и партнеры Осло в ЕС, а также американская корпорация Microsoft. Сёрейде призвала власти Китая предотвращать такие действия и выразила надежду, что КНР отнесется серьезно к этой проблеме.

По информации Norway Today, на фоне расследования китайский посол в Норвегии был вызван в норвежский МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля НАТО обвинил Китай в причастности к кибератакам через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server компании Microsoft.

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