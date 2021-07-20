Осло, 20 июля, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Китайские хакеры ответственны за кибератаку на сети норвежского парламента в марте 2021 года. Об этом 19 июля сообщило издание Norway Today со ссылкой на министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

По словам министра, указанную версию поддерживают и партнеры Осло в ЕС, а также американская корпорация Microsoft. Сёрейде призвала власти Китая предотвращать такие действия и выразила надежду, что КНР отнесется серьезно к этой проблеме.

По информации Norway Today, на фоне расследования китайский посол в Норвегии был вызван в норвежский МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля НАТО обвинил Китай в причастности к кибератакам через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server компании Microsoft.