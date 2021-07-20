Сан-Хосе, , 07:03 — REGNUM Власти Коста-Рики приветствовали подведение итогов выборов президента Перу. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на соцсети МИД Коста-Рики.

«Правительство Коста-Рики выражает убежденность в том, что Перу и Коста-Рика будут продолжать углублять свои традиционные отношения дружбы и сотрудничества, а также общую повестку дня общих ценностей и целей на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях», — говорится в заявлении.

Отмечается, что страна выражает свою сердечную признательность братской Республике Перу и приветствует кандидатов, участвовавших в президентских выборах, за их вклад в активизацию осуществления избирательного права в этой стране.