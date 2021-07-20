Москва, 20 июля, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона», скорее всего, защитит привитых граждан от новых видов коронавируса. Об этом заявил РИА Новости профессор вирусологии Университета Квинсленда, член Оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых.

Vk.com/komzdravspb Вакцина «ЭпиВакКорона»

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"Пептиды, отобранные для этой вакцины, по результатам предварительных испытаний кодируют консервативные области спайк-белка, что позволяет надеяться, что иммунитет, вызванный вакцинацией, сможет предотвратить заболевание разными вирусными вариантами», — сказал Хромых.

По его словам, «ЭпиВакКорона» состоит из сочетания трёх пептидов из основного коронавирусного антигена — спайк-белка.