Москва, 20 июля, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Переболевший COVID-19 человек может наблюдать у себя снижение мышечной массы и параллельное изменение питания, вследствие чего растёт аппетит и увеличивается вес тела. Об этом заявил ТАСС эндокринолог, член Европейского общества эндокринологии и Кокрановского сообщества Юрий Потешкин.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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"COVID-19 характеризуется тем, что поражает много разных органов и систем, в том числе и мышцы. И есть такое состояние, как «постковидная саркопения» — из-за нее после ковида у человека снижается мышечная масса. Поэтому получается так, что человек, используя одни и те же мышцы, раньше тратил больше энергии, а сейчас этих мышц нет — следовательно, и энергии меньше уходит. Параллельно также идет изменение питания, увеличивается аппетит, и всё это выливается в набор веса», — сказал Потешкин.

По его словам, набор веса у пациентов после COVID-19 также может возникать из-за глюкокортикостероидов, которые используются для лечения заболевания: «Для лечения коронавирусной инфекции врачи используют глюкостероиды — гормоны стресса, которые тормозят развитие воспалительных процессов. На их фоне человек непроизвольно начинает хотеть есть чаще, аппетит повышается».

Потешкин отметил, что в период самого заболевания человек ест немного, и препараты в этом лишь помогают, однако после выздоровления их отменяют постепенно, а люди «постепенно восстанавливаются и начинают есть»: «И тут получается, что глюкостероиды «добавляют дров» в аппетит».

Врач отметил, что после перенесённой болезни люди чувствуют себя плохо долгое время — «у них могут возникать и депрессия, и другие проблемы»: «И к физической активности нет особой склонности. Вот и получается, что человек бездействует, планомерно набирая вес».