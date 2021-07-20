Москва, 20 июля, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В России необходимо ввести ответственность за призыв к отказу от прививки по немедицинским показаниям. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, пишет RT со ссылкой на письмо общественника на имя главы Минюста РФ Константина Чуйченко.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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По его словам, часть населения России с помощью домыслов активно пропагандирует отказываться от вакцинации, и их позицию ретранслируют своим пациентам некоторые врачи. Также он напомнил об активном развитии «чёрного рынка» поддельных сертификатов о вакцинации и QR-кодов.

«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», — говорится в тексте письма.

Петров отмечает, что такой шаг позволит повысить ответственность граждан в направлении вакцинации и устранить «недопустимые явления».