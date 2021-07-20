Лима, 20 июля, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Избранный президент Перу Педро Кастильо, чью победу признал избирком страны, призвал народ быть более справедливым, суверенным, достойным, гуманным и единым. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в Лиме, которое транслировалось в YouTube на канале радиостанции RPP.

Елена Хованская ИА REGNUM Женщина продаёт травы на рынке одного из поселений Салинас-де-Марас. Перу

«Так же, как мы верим в вас, мы просим вашей преданности. Прошу ваших усилий и самопожертвования, давайте разделим эту борьбу, эти усилия, чтобы наш народ стал более справедливым, суверенным, достойным, гуманным и единым», — сказал Кастильо.

Он призвал оппозиционные силы «не создавать препятствий» для развития страны и сотрудничать.

По словам нового главы государства, для новых властей страны «на первом месте стоит Перу, на первом месте вы, на первом месте перуанский народ».

Кастильо подчеркнул, что одним из приоритетов внутренней политики Перу станет борьба с коррупцией: «Мы не позволим украсть ни единого сентаво у перуанского народа».

Избранный президент заявил о своём неприятии «навязывания моделей развития из-за рубежа»: «Перу может самостоятельно добиться правовой и экономической стабильности».