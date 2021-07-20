Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Сотрудники Госдепартамента США провели встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.

Тихановская Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Главной темой переговоров стало противодействие «суровым мерам», к которым прибегают власти Белоруссии. С американской стороны беглую белорусскую оппозиционерку принимали заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и советник Госдепа Дерек Шолле.

«Они обсудили необходимость прекращения продолжающегося применения режимом (президента Белоруссии Александра) Лукашенко суровых мер, а также необходимость безоговорочного освобождения всех политических заключенных в Белоруссии», — говорится в сообщении Госдепа.

Кроме того, с Тихановской обсудили проведение новых президентских выборов в Белоруссии под международным контролем.

Напомним, США не признали законным избрание Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Тихановская, бежавшую в Литву, ранее заявила, что не собирается баллотироваться на пост президента республики, но обязательно будет «где-то рядом» с новым президентом.

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