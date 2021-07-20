Рабат, 20 июля, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Власти Марокко решили ввести комендантский час для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба марокканского правительства.

Марокко

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Сообщается, что в королевстве с 23 июля будет введен запрет на перемещения с 23:00 до 4:30. Выходить на улицу разрешат лишь лицам, работающим в экстренных службах, жизненно важных сферах экономики, а также жителям, которым необходима экстренная медпомощь. При этом для поездок между регионами Марокко будет необходимо либо предъявить сертификат о вакцинации, либо разрешение от местных властей на выезд за пределы региона.

Кроме того, в Марокко ограничивают работу заведений общепита, общественного транспорта и спортивных объектов. Ограничения вводятся и на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

По последним данным, в Марокко с начала пандемии выявили более 558 тыс. зараженных коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в королевстве умерли 9 466 пациентов.