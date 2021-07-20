Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Обстановка на Ближнем Востоке стала одной из тем переговоров президента США Джо Байдена и короля Иордании Абдаллы II, 19 сообщили в пресс-службе Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский лидер выразил монарху поддержку в связи с шагами иорданского руководства по нормализации отношений с новым правительством Израиля.

Кроме того, стороны обсудили борьбу с пандемией коронавируса, а также вопросы двухстороннего взаимодействия, в таких сферах, как экономика, военное сотрудничество и модернизация ВВС Иордании.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Джо Байден и Абдалла II провели переговоры, в ходе которых глава Белого дома заявил о «надежной поддержке Иордании» со стороны США после раскрытия заговора, готовившегося в королевстве.

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