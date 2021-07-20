Сеул, 20 июля, 2021, 05:10 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1278 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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По его данным, 1242 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что в Южной Корее уже на протяжении двух недель выявляют более тысячи инфицированных ежесуточно. Центр связывает рост заболеваемости со стремительным распространением штамма коронавируса «Дельта».

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 180 481. Также за минувшие сутки в стране умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончались 2059 человек.