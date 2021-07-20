Никосия, 20 июля, 2021, 04:40 — ИА Регнум. Власти Кипра пересмотрели эпидемический статус у 12 государств. Об этом свидетельствует недельный реестр, выпущенный кипрским минздравом.

dimitrisvetsikas1969 Кипр

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Согласно реестру, Канада, Сербия и Северная Македония попали в зеленую зону. Теперь из этих государств можно прибывать на Кипр без предъявления отрицательных результатов ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции. Францию, Финляндию, Лихтенштейн и Данию перевели из зеленой в оранжевую зону. Прибывающим из этих стран необходимо предъявить отрицательный тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета.

Также Андорру, Южную Корею, Люксембург, Нидерланды и Мальту перевели в красную зону. Россия по-прежнему остается в красной зоне для Кипра, пересмотра статуса страны не было. Всего в зеленой группе с 22 июля будут находиться 27 стран, в оранжевой — 14, в красной — 23 государства. Остальные страны будут помещены в серую зону — при прибытии из этих государств будет необходимо предъявить не только отрицательный результат ПЦР-теста, но и пройти двухнедельный карантин.