Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту увеличить штат американского посольства на Кубе, сообщило 19 июля агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Белый дом надеется, что увеличение штата сотрудников поможет США облегчить участие гражданского общества в жизни на коммунистическом острове», — отметило агентство.

Администрация Байдена еще не объявила о своём участии в процессах на Кубе, однако, по утверждению AP, предстоящие действия «подробно описаны высокопоставленным должностным лицом». В частности, Госдеп планирует создать рабочую группу для пересмотра политики США в области денежных переводов, чтобы гарантировать получение денег кубинскими американцами напрямую, без вмешательства кубинских властей.

Ранее президент США заявил, что Куба является «несостоявшимся государством» из-за протестов и недовольства граждан.

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