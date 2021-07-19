Порт-о-Пренс, 20 июля, 2021, 02:31 — ИА Регнум. Решение уйти в отставку принял исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф. Об этом он заявил 19 июля в интервью газете The Washington Post.

Rency Inson Michel Клод Жозеф

Вместо него правительство страны возглавит Ариэль Анри, который был назначен на этот пост президентом Жовенелем Моизом незадолго до своей гибели. По словам Жозефа, указанный шаг он делает после разговора с Анри. Он считает, что его уход послужит «на благо страны».

И.о. премьер-министра отметил, что передача полномочий состоится 20 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры и связи Гаити Прадель Энрикес заявил, что похороны Жовенеля Моиза, убитого в своей резиденции в ночь на 7 июля, состоятся 23 июля.