Тегусигальпа, 20 июля, 2021, 01:17 — ИА Регнум. В Гондурасе началась массовая вакцинация второй дозой препарата против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба гондурасского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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"Мы призываем всех жителей, которые получили первую дозу, взять свои карточки вакцинации и получить вторую дозу», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что власти Гондураса намерены привить 1,2 млн человек к 4 августа. Ожидается, что вторую дозу препарата против COVID-19 в первую очередь получат работники сферы туризма, транспорта и образования.

По последним данным, в Гондурасе с начала пандемии выявили 279 257 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 7427 человек.