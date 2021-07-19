Гавана, 20 июля, 2021, 00:59 — ИА Регнум. На Кубе за прошедшие сутки выявили 6505 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 288 392. Также за минувшие сутки в республике скончался 61 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 1966 человек.

По словам главного эпидемиолога страны Франциско Дюрана, случаи смерти чаще всего фиксируются у заболевших COVID-19, которые также страдали от гипертонии, диабета и ожирения. Отмечается, что в настоящее время крупнейший очаг распространения инфекции находится в провинции Матансас — на нее приходится около четверти всех подтвержденных за 19 июля случаев.