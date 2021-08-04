Скопье, 4 августа, 2021, 21:38 — ИА Регнум. В Северной Македонии в результате исследования 5276 образцов выявили 164 новых носителей коронавируса. Еще 18 человек выздоровели. Об этом, как передает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, сообщили 4 августа в министерстве здравоохранения республики.

Revizionist Памятник Революции. Куманово, Северная Македония

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 156 707 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5497. За сутки умерли три человека с этим диагнозом. Кроме того, 150 440 пациентов в стране выздоровели. Лечение в стране проходят 770 человек, и это число стремительно растет. В минздраве страны уже заявили о возможности повторного ввода ограничений.