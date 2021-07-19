Приштина, Сербия, 20 июля, 2021, 01:14 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Косово 19 июля сообщили о том, что лица, которым вакцинация от коронавируса была назначена на праздник Курбан-Байрам, смогут пройти ее на следующий день, 21 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ранее муфтий Косово Наим Тернава призвал граждан Косово к соблюдать меры по предотвращению распространения коронавируса.

В день Курбан-байрама мусульмане вспоминают принесение Авраамом своего единственного сына в жертву Богу. Согласно Библии, в жертву приносится Исаак, в мусульманских преданиях в жертву должен был быть принесен сын Авраама от служанки Агари Исмаил. В обоих версиях Бог, испытав верность своего избранника, в последний момент посылает ангела, который предлагает ему принести в жертву агнца вместо юноши. В память об этом мусульмане закалывают барашка. Библейская версия события стала основой для произведения датского философа-экзистенциалиста Сёрена Кьергегора «Страх и трепет».