Тегеран, 20 июля, 2021, 00:07 — ИА Регнум. 19 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 87 374, причем 213 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Еще 213 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 87 374», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа в стране был выявлен 25 441 новый случай заражения COVID-19, при этом 2740 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 152 653 пациента из общего числа 3 548 704 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

4361 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что в общей сложности 6 529 313 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.