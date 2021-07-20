Тегеран, , 00:07 — REGNUM 18 июля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в ответ на заявления американских властей заявил, что страна заключила соглашение с США и Великобританией об обмене заключёнными и готова осуществить его в ближайшее время. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде сослался на высказывания представителя Госдепартамента США, использовавшего термин «возмутительный» для обозначения официальных заявлений министерства иностранных дел Ирана по ядерным переговорам и соглашению об обмене заключенными.

Иранский дипломат написал в своем твиттере: «Возмутительно, что США отрицают простой факт, что существует согласованная сделка по вопросу о заключенных».

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что замечания заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи о продолжающихся ядерных переговорах в Вене были «возмутительными попытками отвести вину за нынешний тупик в переговорах».

Арагчи написал в своем аккаунте в Twitter, что переговоры должны подождать до вступления в должность новой администрации в Иране, при этом обмен заключёнными может состояться, если США и Великобритания перестанут связывать этот вопрос с ядерными переговорами.