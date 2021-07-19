Скопье, 19 июля, 2021, 22:57 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии 19 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 1973 образцов в стране выявили 9 новых носителей коронавируса. Еще 53 человека выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 931 случай заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, не скончалось ни единого пациента. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5487. Кроме того, 150 223 пациента в стране выздоровели. Лечение проходит 221 человек. Тенденция к росту активных случаев при этом оборвалась после того, как более полусотни человек были признаны выздоровевшими.