Вашингтон, 19 июля, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут дестабилизировать обстановку в мире, так как они способны нести ядерную боеголовку, заявил 19 июля на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

Таким образом Пентагон прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», осуществленные 19 июля ВМФ России.

«Нам известно о заявлениях российского президента. Я не буду как-то анализировать его утверждения, но важно заметить, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут повлечь дестабилизацию обстановки и создать значительный риск, потому что способны нести ядерный заряд. США, в отличие от них, развивают гиперзвуковое оружие, которое не может применяться в ядерном оснащении», — заявил Кирби.

Напомним, в США работы над гиперзвуковыми ракетами находятся на начальной стадии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Минобороны России сообщило об успешных испытательных стрельбах гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Ракета развила скорость порядка 7 Махов (2 км в секунду) и поразила цель на дальности свыше 350 км. Гиперзвуковыми ракетами «Циркон» планируется вооружить как надводные корабли, так и подводные лодки Военно-морского флота России.