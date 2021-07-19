Париж, 19 июля, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Четвёртая волна коронавируса захлестнула Францию, сообщил 19 июля журналистам официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

Коронавирус

Атталь «Мы вошли в четвёртую волну пандемии коронавируса».

Он пояснил, что во Франции рост числа заболевших достиг неимоверных размеров: таких темпов распространения заразы ещё не было. Так, за одну неделю в республике удвоилось число инфицированных, причём по десять тысяч заболевших регистрируется каждый день.

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Атталь добавил, что, как правило, заражаются сейчас «Дельта"-штаммом: таких случаев — 80%. Этот штамм распространился по всей стране.