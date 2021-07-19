Приштина, Сербия, 19 июля, 2021, 22:46 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 19 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 1091 образца в крае выявили троих носителей коронавируса. Ещё два человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили свыше 107 899 случаев заражения, 105 538 пациентов уже здоровы. 2264 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в крае не умер ни один пациент с COVID-19. Активных случаев заражения насчитывается 104, что на шесть выше, чем двое суток назад.

Первую партию вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз доставили в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. По данным на 14 июля, в Косово произведено свыше 310 415 инъекций вакцины. Свыше 90 165 граждан края уже получили вторую дозу вакцины.