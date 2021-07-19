Стокгольм, 19 июля, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Согласно бухгалтерскому отчету Каролинской больницы (Стокгольм), борьба с пандемией коронавируса в течение первых шести месяцев 2021 года обошлась самому крупному медучреждению шведской столицы в 20,4 миллиона крон (€2,4 млн). Об этом 19 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Банковские счета

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В то же время за весь период пандемии Каролингская больница понесла дополнительные расходы в размере примерно 250 миллионов крон (€25 млн). По словам директора больницы Бьорна Соэги, медучреждение так дох сих пор и не получило компенсации от властей за эти расходы.

В своем пресс-релизе Соэги отмечает, что прежде всего администрации пришлось увеличивать расходы для найма нового персонала, а также платить сверхурочные. Более того, в начале пандемии в Стокгольме были задействованы антикризисные соглашения, которые предполагают более высокие расценки.