Москва, 19 июля, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов высоко оценивает статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

REGNUM Украина и Россия

«Как гражданин, я считаю, что кто-то искусственно раздувает конфликт между Украиной и Россией. Меня в школе учили истории Киевской Руси, тому, что русские и украинцы были одним народом, что старая столица российского государства — это Киев. В самом государстве Украина большая часть населения — русские, русский народ. И небольшой кусок, «западэнцы», в большей степени относятся к Польше. Но большая часть Украины все-таки восточная, и я вообще не понимаю, какая между нами разница. Это тот же самый народ, те же самый корни, и, более того, в Киеве была столица российского государства, да и крестилась Русь в реке Днепр, которая проходит в Киеве. И когда кто-то настраивает украинский народ против русского, это просто печально. Это как стрелять самому себе в ногу», — рассказал общественный деятель в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.