Москва, 19 июля, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Семейные тарифы должны стать нормой в том числе для железнодорожных перевозок, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железная дорога

Как сообщало ИА REGNUM, правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми.

«Считаю, что подобные меры поддержки семей должны стать нормой для всей транспортной отрасли, в том числе и для РЖД — цены на железнодорожные билеты зачастую гораздо дороже авиаперелетов», — отметил Толстой в ТГ-канале.

По словам главы правительства РФ Михаила Мишустина, для реализации билетов по льготным семейным тарифам определены 46 межрегиональных маршрутов, которые напрямую соединяют практически все основные российские города — от Калининграда до Южно-Сахалинска. В перечень попали в том числе локации, популярные у туристов: Казань, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск.