Москва, 19 июля, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Сбившая троих детей в Москве на автомобиле студентка Валерия Башкирова отправится в СИЗО, сообщает 19 июля прокуратуры Москвы в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM В зале суда

Решение изменить Башкировой меру пресечения принял Тверской районный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.

Ей сегодня, 19 июля, переквалифицировали обвинение: теперь Башкирова обвиняется в нарушении водителем ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

«Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мера пресечения Башкировой была изменена, потому что двое из трёх сбитых ею детей скончались в больнице.